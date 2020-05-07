استقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عن تقديم استقالة مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان اعتباراً من بداية يونيو المقبل.

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وأوضح الجاسم بحسب صحيفة "قبس" أنه رفع استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان، بينما رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة.

وأضاف الجاسم: نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.