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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة رئيس الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عن تقديم استقالة مسببة إلى وزير المالية براك الشيتان اعتباراً من بداية يونيو المقبل.
وأوضح الجاسم بحسب صحيفة "قبس" أنه رفع استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان، بينما رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة.
وأضاف الجاسم: نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
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