نائب يطالب البحوث الزراعية باستنباط سلالات بذور عالية الإنتاج وغير شرهة للمياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن استنباط سلالات وبذور عالية الإنتاج وغير شرهة للمياه، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، على أن يتم استغلال مركز البحوث الزراعية فى هذا الأمر، وأن يتم توجيه الاعتمادات المالية فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد لهذا الغرض.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مركز البحوث بمزيد من البحث العلمى، واتباع كافة الأساليب الحديثة للوصول لأنواع بذور وسلالات تعطى ضعف الإنتاج، وفى الوقت نفسه تكون غير شرهة للمياه، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وفى نفس الوقت خطة ترشيد استهلاك المياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.

وأوضح عضو اللجنة، أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية يعتمد على محورين، الأول زيادة الرقعة الزراعية، والثانى استنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الانتاجية وتكون غير شرهة للمياه، وهذا ما تسعى إليه الدولة، من خلال مشروع المليون ونصف فدان، ولكن الأزمة الأخيرة الخاصة بفيروس كورونا جعلت فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتى من أبرز الموضوعات التى يجب أن يتم القاء مزيد من الضوء عليها.

ولفت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تكون حريصة حال مناقشة مشروع الموازنة العامة لكل عام مالى جديد أن يتم زيادة المخصصات المالية المعتمدة لمركز البحوث الزراعية، وفى المقابل لابد أن يتم توجيه هذه الاعتمادات لمشروعات البحث وليس للأجور والمرتبات والمكافآت.