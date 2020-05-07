شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن مكاتب الاعتماد ورسم إنشائها ودورها فى تراخيص وعمل المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم قانون المحال العامة الجديد، الذى أقره مجلس النواب خلال الشهور الماضية، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، ودورها فى استخراج تراخيص المحال العامة بأنواعها المختلفة ، مثل المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحلات التجارية والملاهى، وغيرها، وذلك كالتالى:

1 ـ يجوز للجنة الترخيص إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مرة واحدة، ويجوز تجديده.

2 ـ يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

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3 ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

4 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .

5 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التى تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

6 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التى تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز فى فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون.

7 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

8 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محرراً رسمياً فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.

9 ـ فى حال ثبوت مخالفات جسيمة فى شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.