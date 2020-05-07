التشكيل الرسمي للحكومة العراقية بعد منحها الثقة من النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - أدى مصطفى الكاظمي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة العراقية الجديدة، بعد منحه ثقت نواب البرلمان بحضور ٢٢٥ نائبا.

وصوّت مجلس النواب على جمعة عناد وزيرا للدفاع، والفريق عثمان وزيرًا للداخلية، ومحمد عباس وزيرا للصحة، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية.

مجلس كما صوّت المجلس على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل.

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ووافق المجلس على منهل عزيز محمود وزيرًا للصناعة، وعلى نازلين محمد وزيرًا للإسكان والإعمار، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.

ومنح المجلس الثقة لعلي خالد نجم بتال كوزيرًا للتخطيط، وعادل حاشوش وزيرًا للعمل، وعلي حميد مخلف وزيرًا للتربية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيرًا للموارد المائية.

فيما تأجل التصويت على مرشحي الخارجية والنفط، كما لاقت أسماء أخرى رفضًا من البرلمان، فلم يحصل وزراء الثقافة والزراعة والهجرة والعدل والتجارة على الثقة.