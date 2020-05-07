الكيان الصهيوني يقصف مواقع لحماس في غزة بعد إطلاق صاروخ

وكالات- أعلن جيش الكيان الصهيوني أنّه قصف في وقت مبكر من اليوم، الأربعاء 6 ماي 2020، مواقع عسكرية لحماس في غزّة بعد إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني .

وقال الجيش في بيان إنّ "صاروخا أُطلق من قطاع غزة بإتجاه الأراضي الإسرائيلية". وأضاف "ردا على ذلك إستهدفت دبابة إسرائيلية ثلاثة مواقع عسكرية لحماس في شمال قطاع غزة".

وفي غزة أكد مصدر أن ثلاثة مواقع تضررت لكنه لم يشر إلى إصابات.

وسقطت القذيفة التي أطلقت على إسرائيل في حقل غير بعيد عن الحدود مع القطاع الفلسطيني، حسبما ذكر ناطق عسكري إسرائيلي لم يشر إلى أضرار أو إصابات.

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ويأتي إطلاق الصاروخ للمرة الأولى منذ 27 مارس بينما بدأت السلطات الاسرائيلية رفع القيود التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي قطاع غزة لم تتبن أي جهة إطلاق الصاروخ.

من جهة أخرى، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح الأربعاء، مقتل أحد عناصرها الثلاثاء في إنهيار نفق في غزة.