كورونا / 3 مليارات يورو مساعدات أوروبيّة لـ10 من دول الجوار وهذا نصيب تونس منها

وكالات- أعلن المجلس الأوروبي مصادقة أعضاء الإتحاد على حزمة من المساعدات بقيمة 3 مليارات يورو، من المزمع تقديمها إلى 10 من دول الجوار في إطار التصدي لجائحة كورونا.

وأضاف المجلس في بيان مساء أمس، الثلاثاء 5 ماي 2020، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدة المالية الكلية لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن حزمة المساعدات تنص على تقديم الاتحاد الأوروبي 1.2 مليار يورو لأوكرانيا، و600 مليون يورو لتونس، و250 للبوسنة والهرسك و200 للأردن.

ويأتي نصيب ألبانيا 180 مليون يورو و160 لشمال مقدونيا و150 لجورجيا و100 لكوسوفو ومثلهم لمولدوفا و60 مليون يورو للجبل الأسود.

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وتعد المساعدة المالية الكلية جزءا من مشاركة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا مع الدول المجاورة، وهي إحدى أدوات الاتحاد للإستجابة للأزمات وهي متاحة لدول الجوار الأوروبي التي تعاني من مشاكل حادة في ميزان المدفوعات.

ويتم تقديم المساعدة المالية الكلية على شكل قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.