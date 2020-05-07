الخطوط الجوية القطرية تسرح عدد كبير من موظفيها

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، أمس الأربعاء، الاستغناء عن عدد من الموظفين بسبب جائحة كورونا التي أحدثت شللا لصناعة الطيران على مستوى العالم.

وأرسلت الخطوط الجوية القطرية بيانا لوكالة الأسوشيتد برس، الأربعاء، تؤكد فيه تسريح العمال.

وذكر البيان "الأثر غير المسبوق الذي شهدته صناعتنا تسبب في تحديات كبيرة لجميع شركات الطيران وعلينا أن نعمل بشكل حاسم لحماية مستقبل شركتنا."

وعبرت الخطوط الجوية القطرية والباكر عن أمل الشركة

في الاستعادة مجددا بالموظفين بمجرد خروج الطيران العالمي من الوباء.

وتمتلك الخطوط الجوية القطرية، التي بدأت العمل عام 1994، أسطولا يتألف من أكثر من 200 طائرة تقلع من مطار حمد الدولي الذي تم بناؤه مؤخرًا في الدوحة.

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ومنذ تفشي وباء كورونا قامت الخطوط الجوية القطرية، بتسيير رحلات لإعادة مواطنيها، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الشحن

الخاصة بها.

ولم تقدم الشركة أي أرقام عن عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، لكن رسالة بريد إلكتروني للرئيس التنفيذي للشركة تم تسريبها عبر الإنترنت قالت إن الرقم سيكون "كبيرًا" وسيشمل عددا من أطقم الطائرات.

وكتب أكبر الباكر في المذكرة المؤرخة، الأحد: "تبدو النظرة العالمية لصناعتنا قاتمة والعديد من شركات الطيران تغلق أو تخفض عملياتها بشكل ملحوظ. الآن، علينا أن نواجه واقعًا جديدًا، يشهد إغلاق الكثير من الحدود، مما يجعل العديد من وجهاتنا مغلقة وتوقف الطائرات نتيجة لذلك، دون أي توقعات بحدوث تغيير فوري وإيجابي."