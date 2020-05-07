أثار الممثل السعودي عبد الله الجميري، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن خضوعه للعزل الصحي بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد بسبب مخالطته مصابين من أفراد أسرته.
وأوضح الجميري في مقطع مصوّر إنَّه ذهب برفقة والدته لزيارة أخواله في مدينة جدة؛ لإصرارها على الذهاب رغم الاشتباه في إصابة عدد منهم بالفيروس.
وأضاف أنه عندما عاد إلى المدينة المنورة بدأت تظهر عليه أعراض المرض مثل الارتفاع في درجةحرارة الجسم، ما دفعه لإجراء فحص في المستشفى ليخضع بعدها للعزل في أحد الفنادق، بينما ثبتت إصابة بعض أقاربه الموجودين في جدة بالفيروس بما فيهم والدته.
وعلى موقع "تويتر" قالت عشق " حزينة على عائلة عبدالله الجميري، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيهم وتمدّهم بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منكإلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".
وقالت مغردة أخرى " سنابات عبدالله الجميري حرفياً ضاق صدري"، أما راء فقال : ليتني مافتحت سنابات عبدالله الجميري قلبي يعورني وزاد خوفي وقلقي طريقة انتشار الفايروس في عائلتهم يخوف الله يشفيهم ويرفع عنهم".
وقال أخر " سنابات عبدالله الجميري تخليكم تنقدون انفسكم على خروجكم من البيت دون الظروره صدق الاستهتار بيودينا ورا الشمس واحنا غافلين"، وغرد أخر " عبدالله الجميري ضرب مثال على من لا يلتزم بالحجر لكن كان خارج ارادته باامر امه .. اسال الله ان يشفيه ويشفي امه واهله".
كانت هذه تفاصيل خبر حزن على تويتر بعد إعلان إصابة عبد الله الجميري بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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