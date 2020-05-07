الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخرج إلى العلن الأربعاء.. والمحكمة تسمح لنتنياهو برئاستها

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الجديدة ما دام يواجه تهما

جنائية، وفقًا لروسيا اليوم.

واعتبرت المحكمة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع

نتنياهو من رئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بيني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 مايو الجاري.