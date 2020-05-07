رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الجديدة ما دام يواجه تهماجنائية، وفقًا لروسيا اليوم.
واعتبرت المحكمة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنعنتنياهو من رئاسة الحكومة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بيني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 مايو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخرج إلى العلن الأربعاء.. والمحكمة تسمح لنتنياهو برئاستها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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