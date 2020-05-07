عزل منطقة في المفرق شمال الأردن بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا

أكد محافظ المفرق الأردنية، ياسر العدوان، اليوم الأربعاء، أنه جرى عزل منطقة الخناصري بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسائق شاحنة دخل المملكة قبل أسبوعين، وفقًا لروسيا اليوم.

وبين مدير الشؤون الصحية في المفرق الدكتور هاني عليمات، أنه جرى تشكيل أربعة فرق تقصي وبائي لأخذ عينات من منطقة الخناصري اعتبارا من اليوم.

وبين الدكتور عليمات أن السائق دخل الأراضي الأردنية قبل 14 يوما وتم فحصه في مركز حدود العمري وجاءت نتيجة الفحص سلبية، موضحا أنه وبعد انقضاء فترة 14 يوما تم إجراء فحص آخر له وثبتت إصابته بالفيروس.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن فرق الاستقصاء الوبائي لفيروس كورونا المستجد باشرت

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مساء الأربعاء عملية فحص للمخالطين للسائق الذي ثبتت إصابته بالفيروس في منطقة الخناصري في محافظة المفرق.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 473 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن إحدى الحالتين لسائق شاحنة أردني والأخرى لأجنبي.

من جهته، أعلن أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، أن حظر تجوال شامل سيكون يوم الجمعة المقبل.