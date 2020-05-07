ضربات موجعة للحوثي في محاولات التسلل للجوف

أكد قائد اللواء 22 مشاة، العميد عبده المخلافي، أن ميليشيا الحوثي المتمردة تلقت هزائم قاسية وضربات موجعة، في الفترة الماضية، من الجيش، خلال محاولتها اليائسة للتسلل شرقي مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد. وأوضح أن الميليشيا الحوثية تكبدّت خسائر فادحة خلال الأيام الماضية، في جبهات لخشع، والجدافر، وكل الجبهات الواقعة شرق الحزم، مع كل خرق أو محاولة تسلل تقوم بها. كما أن كثيرا من عناصر الميليشيا ما تزال جثثهم في الصحاري، بعد الخسائر الكبيرة التي تلقتها خلال الأيام الماضية، سواء خسائر بشرية أو معدات قتالية. لفت المخلافي إلى أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بالهدنة -كعادتها- منذ الدقائق الأولى، فيما يحتفظ الجيش بحق الرد، مؤكدا أن «الجيش أوقف عملية استعادة الحزم، في اليوم الذي تم اعلان وقف إطلاق النار فيه، على الرغم من انطلاقها وتحقيق تقدم كبير شرق مديرية الحزم، وكان التوقف احتراما للهدنة». وأشار إلى أن «الميليشيا الحوثية حاولت مرارا استعادة المواقع التي خسرتها في الهجوم الأخير للجيش، لكن هجماتها تنتهي بالفشل دائما».

هزائم قاسية من الجيش

خسائر فادحة في جبهات خشع والجدافر

الحوثي لم يلتزم بالهدنة منذ الدقائق الأولى

محاولات فاشلة لاستعادة المواقع التي خسرتها