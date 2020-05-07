ارتفاع المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 11 ألفا

تعداد المجندين
وفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 مرتزقا بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند، وتابع "في حين أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل "الجيش الحر" بأمر من الاستخبارات التركية". وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا، مؤخرا، في معارك ليبيا.
حصيلة القتلى
أكد المرصد أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا وصلت إلى 261 مقاتلا، والقتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه". ووفقاً لمصادر المرصد فإن المرتزقة قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
2000 مقاتل
وعلى صعيد متصل، أكدت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل على تويتر أن مصادر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا تقول: إن 2000 مقاتل، معظمهم من فصيل سليمان شاه وفرقة الحمزات والجبهة الشامية، عبروا إلى مقاطعة هاتاي في تركيا، وسيتم نقلهم إلى ليبيا.
حركة المرتزقة السوريين نحو ليبيا
ارتفاع أعداد الذين وصلوا إلى طرابلس إلى 11 ألفا
حصيلة قتلى المرتزقة في المعارك بلغت 261 قتلوا
عدد المجندين في المعسكرات التركية بلغ 3000 مجند
المئات يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا
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