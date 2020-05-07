خبير صحة أمريكي: المعركة ضد كورونا “طويلة وصعبة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 01:18 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نبه خبير صحة أميركي كبير أمام أعضاء من الكونغرس بأنهم يجب أن يستعدوا لمعركة “طويلة وصعبة” ضد فيروس كورونا المستجد، داعيا في الوقت نفسه إلى توسيع نطاق الفحوصات من أجل كبح انتشار الوباء.

وفي أول جلسة استماع في الكونغرس حول الرد الفيدرالي في مكافحة الوباء، قال المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، توم فريدين: “إلى أن يكون لدينا لقاح فعال، وإذا لم يحصل شيء غير متوقع، فإن عدونا الفيروسي سيكون موجودا معنا لعدة أشهر أو سنوات”.

وحذر فريدين من أن حصيلة الوفيات تتجه للوصول إلى مئة ألف بحلول نهاية مايو وخصوصا إذا لم يتم تعزيز حملة مكافحة الوباء.

وأقر بأن الأميركيين يتطلعون للعودة إلى الحياة الطبيعية مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، والسماح لبعض الأعمال باستئناف عملياتها.

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لكنه دعا إلى الحذر، وإلى تمويل إضافي لتوسيع الفحوصات وزيادة عملية تتبع المرضى ومن يتواصلون معهم وتعزيز قدرات الصحة العامة.

وقال “بدون دعم ثابت، ستكون صحتنا في خطر”.

ويتفاوض الكونغرس على المرحلة الثانية من التمويل الفيدرالي، بعدما وافق على مساعدة غير مسبوقة بقيمة ثلاثة تريليون دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة الاقتصاد على النهوض.

وأضاف فريدين الذي ترأس الرد الأميركي على انتشار إيبولا عام 2014، ويرأس مبادرة صحة عالمية “ريزولف تو سايف لايفز”، “مع أن الأمور كانت بمثل هذا السوء حتى الآن، لا نزال في البداية”.

وقال “النتيجة هي أن حربنا على كوفيد-19 ستكون طويلة وصعبة”.