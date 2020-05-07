كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونجرس لكبح أي عمل عسكري ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استخدام الفيتو ضد قرار أصدره الكونجرس لكبح أي عمل عسكري ضد إيران.

جاء ذلك ردا على قول الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية ودعا واشنطن لرفع العقوبات.

وانسحب ترامب من الاتفاق في 2018، معللا ذلك بأنه لم يتضمن ما يكفي لتحجيم برنامج إيران الصاروخي ونفوذها في الشرق الأوسط. وقال روحاني: "ترامب ارتكب خطأ غبيا بالانسحاب من الاتفاق النووي". Advertisements وأضاف: "إذا كانت أمريكا تريد العودة للاتفاق، فعليها رفع كل العقوبات على طهران وتعويضها عن معاودة فرض العقوبات... سيكون رد إيران ساحقا إذا جرى تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها".