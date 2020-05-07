كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المسماري": أفشلنا مخطط تركيا لتقسيم ليبيا والسيطرة على مقدراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مقتل 8 من قوات الجيش الوطني الليبي خلال تصديهم لهجمات لميليشيات طرابلس، وتم إفشال مخطط تركيا لتقسيم بلادنا والسيطرة على مقدراتها.

وأكد "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن، مضيفا: "سنزف إليكم أخباراً سارة خلال الساعات المقبلة".

وتابع: "القوات المسلحة قتلت العشرات من الإرهابيين ودمرت الكثير من المدرعات في عملية صد ناجحة لهجوم المليشيات".

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