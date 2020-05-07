كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المسماري": أفشلنا مخطط تركيا لتقسيم ليبيا والسيطرة على مقدراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الأربعاء، أن طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن، مضيفا: "سنزف إليكم أخباراً سارة خلال الساعات المقبلة".
وتابع: "القوات المسلحة قتلت العشرات من الإرهابيين ودمرت الكثير من المدرعات في عملية صد ناجحة لهجوم المليشيات".
وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المرتبطة بحكومة فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.
وشدد المسماري على أن "قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي" وأن "معركتنا لن تنتهي حتى نقضي على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بلادنا".
والثلاثاء، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.