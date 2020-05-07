كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المحكمة الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد نتنياهو لمنع تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصوت المشرعون الإسرائيليون الأربعاء على اتفاق حكومة الوحدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس والذي طعنت منظمات غير حكومية بشرعيته أمام القضاء.
وتعد الموافقة على الاتفاق في البرلمان والمحكمة العليا أساسياً لتجنب تنظيم انتخابات رابعة.
والسؤال المطروح إن كانت سترى حكومة اسرائيلية مستقرة النور وتنتهي اسرائيل من أزمة سياسية وأكثر من سنة من التقلبات المستمرة منذ ديسمبر 2018 بعدما أجرت ثلاثة انتخابات فشلت جميعها في أن تفضي إلى تشكيل ائتلاف حكومي.
وللخروج من الجمود السياسي ومواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد استجاب زعيم المعارضة السابق بيني غانتس لنداءات المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه نتانياهو على الرغم من اتهامه بالفساد وخيانة الامانة والرشوة .