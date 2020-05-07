كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر المحكمة الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد نتنياهو لمنع تشكيل الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، كل الالتماسات المقدمة ضد نتنياهو لمنعه من تشكيل الحكومة.

وصوت المشرعون الإسرائيليون الأربعاء على اتفاق حكومة الوحدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس والذي طعنت منظمات غير حكومية بشرعيته أمام القضاء.