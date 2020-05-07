كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: قدمت تشكيلتي الحكومية وبانتظار التصويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانسحب عدد كبير من نواب تحالف القوى السنية من داخل قاعة البرلمان العراقي في جلسة التصويت على تشكيل الحكومة.
8 مرشحين
كشف تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجود خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حول 7 - 8 مرشحين للوزارات، لافتاً إلى أن بعض القوى السياسية انسحبت من المشاركة في حوارات تشكيل حكومة الكاظمي، كدولة القانون والوطنية والتركمان والمسيحيين، فيما لم توضح بعض الكتل الكردية موقفها تجاه التشكيل الحكومي.
حافة هاوية
ونقلت مصادر محلية عن النائب عن التحالف رياض المسعودي القول إن رئيس مجلس النواب وجه دعوة لنواب المحافظات والإقليم للحضور إلى بغداد، لضمان عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي خلال اليومين المقبلين، مع أن الكاظمي لم يرسل لحد الآن أسماء الكابينة الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب مصحوبة بالسير الذاتية للمرشحين.