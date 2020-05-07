رئيس الوزراء العراقي: قدمت تشكيلتي الحكومية وبانتظار التصويت

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، إنه قدم تشكيلته الحكومية وبانتظار تصويت البرلمان عليها.

وانسحب عدد كبير من نواب تحالف القوى السنية من داخل قاعة البرلمان العراقي في جلسة التصويت على تشكيل الحكومة.

وعرقلت خلافات الكتل السياسية العراقية وصراعها حول المحاصصة والمناصب الوزارية، إلى جانب الخلافات الحادة بين المركز والإقليم، وضغوط الميليشيات والفصائل الموالية لإيران، ميلاد حكومة رئيس الوزراء المكلف، فيما حذر سياسيون من أن العراق يقف على حافة الهاوية.

8 مرشحين

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كشف تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجود خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي حول 7 - 8 مرشحين للوزارات، لافتاً إلى أن بعض القوى السياسية انسحبت من المشاركة في حوارات تشكيل حكومة الكاظمي، كدولة القانون والوطنية والتركمان والمسيحيين، فيما لم توضح بعض الكتل الكردية موقفها تجاه التشكيل الحكومي.

حافة هاوية

ونقلت مصادر محلية عن النائب عن التحالف رياض المسعودي القول إن رئيس مجلس النواب وجه دعوة لنواب المحافظات والإقليم للحضور إلى بغداد، لضمان عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي خلال اليومين المقبلين، مع أن الكاظمي لم يرسل لحد الآن أسماء الكابينة الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب مصحوبة بالسير الذاتية للمرشحين.