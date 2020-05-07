عبر لوبيتيغي، مدرب فريق إشبيلية الاسباني عن عدم رضاه على المستويات التي قدمها ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، مع الممثل الأول لعاصمة إقليم الأندلس.
وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، في نسخته الاسبانية، أن لوبيتيغي لا يثق في بونو، مبرزا في السياق ذاته أنه لم يقدم ما كان منتظرا منه وأنه لن يستمر مع فريق إشبيلية الموسم المقبل.
في المقابل، شدد المصدر ذاته على كون زميله يوسف النصيري، مهاجم “الأسود” يحظى بمكانة أفضل بعد نجاحه في نيل ثقة مكونات الفريق رغم التحاقه الحديث بالمجموعة شهر يناير المنصرم، قادما من فريق ليغانيس، ضاحية العاصمة الاسبانية مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب إشبيلية يشيد بالنصيري ولا يرغب في بقاء حارس المنتخب الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.