مدرب إشبيلية يشيد بالنصيري ولا يرغب في بقاء حارس المنتخب الوطني

عبر لوبيتيغي، مدرب فريق إشبيلية الاسباني عن عدم رضاه على المستويات التي قدمها ياسين بونو، حارس المنتخب الوطني، مع الممثل الأول لعاصمة إقليم الأندلس.

وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، في نسخته الاسبانية، أن لوبيتيغي لا يثق في بونو، مبرزا في السياق ذاته أنه لم يقدم ما كان منتظرا منه وأنه لن يستمر مع فريق إشبيلية الموسم المقبل.

في المقابل، شدد المصدر ذاته على كون زميله يوسف النصيري، مهاجم “الأسود” يحظى بمكانة أفضل بعد نجاحه في نيل ثقة مكونات الفريق رغم التحاقه الحديث بالمجموعة شهر يناير المنصرم، قادما من فريق ليغانيس، ضاحية العاصمة الاسبانية مدريد.