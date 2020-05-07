نجمة عربية تنضم إلى”نيتفليكس”.. عمل درامي كوميدي يحضر للجمهور العربي

انضمت الفنانة التونسية، هند صبري، إلى شبكة “نيتفلكس” الشرق الأوسط، إذ تقدم عملا دراميا كومديا، وتخوض من خلاله تجربة الإنتاج لأول مرة، ويرجح صدوره السنة المقبلة.

وأعلنت حسابات “نيتفلكس”، على مواقع التواصل الاجتماعي، انضمام هند صبري للشبكة العالمية، كممثلة في عمل درامي كوميدي، ولأول مرة في مسارها الفني كمنتج منفذ له.

ويخص المسلسل الجديد في موضوعه المرأة العربية، إذ من المتوقع أن يتم تصويره في مصر، في خريف 2020.

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وقال أحمد الشرقاوي، مدير الانتاجات العربية الأصلية في نتفليكس: “نحن متحمسون للغاية للعمل مع هند صبري، واحدة من الممثلات الأكثر شهرة في العالم العربي، والتي فازت بقلوب الجماهير العربية، طوال حياتها المهنية. العمل الفني الجديد مع هند صبري سيركز على المرأة، ونحن على يقين أنه سيلقى قبولا لدى الجمهور.”

وصرحت النجمة هند صبري: “أنا في غاية الحماس للعمل على عمل فني يخص المرأة. أنا أيضا متحمسة لخوض أول تجربة لي كمنتج منفذ، وأن أشارك مع نتفليكس في تقديم محتوى يخرج من الوطن العربي ليعرض على نطاق عالمي.”

وسبق أن تعاونت هند صبري مع نتفليكس في حملة “لأنّها شاهدت – Because She Watched” لاختيار مجموعة من الأفلام الملهمة على نتفليكس.