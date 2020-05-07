من داخل سيارة للشرطة.. “لايف” لنساء محتجات على إدارة سجن “طنجة1”- فيديو

أوقفت العناصر الأمنية، اليوم الأربعاء، في طنجة، النسوة المحتجات أمام سجن “طنجة 1″، للتنديد بمحاولة إدارة المؤسسة السجنية التعتيم على ما يجري داخله، بعد تسجيل إصابات بـ”كوفيد19” في صفوف نزلائه، وموظفيه.

وتمكنت إحدى المشاركات في الوقفة فور توقيفها، من القيام ببث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من داخل سيارة الشرطة، تظهر فيه النسوة يحتجن على توقيفهن.

وكانت النسوة، قد قمن بتنظيم وقفة احتجاجية، أمس الثلاثاء، أمام السجن، نددن فيه بما اعتبروه عدم تمكين الإدارة للنزلاء، من العلاج خارج أسوار المؤسسة السجنية، وقطع الاتصال بأقربائهم، منذ تسجيل حالات إصابة بالجائحة، كما طالبن بإطلاق سراحهم في ظل الظرفية الاستثنائية، التي تمر منها البلادـ

وكان بلاغ لمندوبية التامك قد أعلنت، نهاية الأسبوع الماضي، عن تسجيل 23 إصابة جديدة في صفوف الموظفين، ونزلاء سجن “طنجة 1”.