43 مليون إفريقي يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي "WFP" التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من 43 مليون شخص في دول غرب إفريقيا، سيواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، خلال الأشهر المقبلة، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مُشيرا إلى أن 12 مليون طفل دون سن 5 أعوام في المنطقة سيواجهون خطر نقص التغذية.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج، إليزابيث بيرز، في التقرير، إن ملايين الأشخاص غربي إفريقيا يعيشون في ظروف صعبة بسبب تهديدات تفشي فيروس كورونا، والهرب من مناطق الصراعات، والتغير المناخي.

وأشارت إلى أن 12 مليون طفل دون سن 5 أعوام في المنطقة سيواجهون خطر نقص التغذية، في الفترة بين حزيران/ يونيو، وآب/ أغسطس المقبلين.

وأضافت أن 43 مليون شخص سيواجهون خلال نفس الفترة، خطر انعدام الأمن الغذائي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وأوضحت أن قرابة 21 مليون شخص في المنطقة سيواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء، خلال الأشهر الـ3 القادمة.

وأكدت على أن التبعات الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا، ستؤدي إلى تردي الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر.

وأصاب كورونا، حتى مساء الأربعاء، أكثر من 3 ملايين و802 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد عن 263 ألفًا، وتعافى أكثر من مليون و285 ألفًا، بحسب موقع"worldometer"، المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.