مقتل عربي برصاص الشرطة في مدينة بئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل مواطن عربي (40 عاما) برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، في أعقاب مطاردة بوليسية، بزعم محاولته سرقة سيارة من أحد أحياء المدينة.

وزعمت الشرطة في بيان صدر عنها أنه خلال نشاط استباقي لوحدة "إتغار" التابعة للوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433)، حاول عناصر الوحدة اعتقال شخصين للاشتباه بعضويتهما بعصابة سرقة سيارات عملت مؤخرا في المنطقة الجنوبية.

وادعت الشرطة أنه خلال نشاط الوحدة المعنية بمكافحة ظاهرة سرقة السيارات الإسرائيلية ونقلها إلى الضفة الغربية، فقد "تم العثور على سيارة مسروقة ورصدت الشرطة مشتبهين يحاولان سرقة سيارة أخرى في أحد أحياء بئر السبع".

كما زعمت الشرطة أنه "خلال عملية هرب المشتبه بهما اصطدما بالعديد من السيارات الخاصة التابعة للمدنيين والسيارات التي استخدمها عناصر الشرطة ما شكل تهديدا عليهم وعرض حياتهم للخطر".

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وادعت الشرطة في بيانها أن "العناصر الذين شعروا بالخطر أطلقوا النار على السيارة. وخلال الواقعة، أصيب شرطي بجروح طفيفة. ونتيجة لإطلاق النار، أصيب أحد المشتبه بهم، وهو من سكان الجنوب، وتم إقرار وفاته من قبل الطواقم الطبية".

وتابع بيان الشرطة أن "المشتبه به الآخر فرّ من المكان، وشرعت الشرطة في عمليات البحث والتفتيش"، في محاولة للعثور عليه، وأضاف البيان أن الواقعة ستخضع لفحص وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش".

وأوضحت مصادر محلية أن ضحية جريمة الشرطة هو عربي من منطقة النقب، وأن إطلاق النار وقع في شارع شلومو بن يوسف في مدينة بئر السبع.