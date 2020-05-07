القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي أعلن شفاء نجمه الأرجنتيني، باولو ديبالا، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال يوفنتوس، في بيان رسمي "أجرى اللاعب فحصا مزدوجا، وجاءت نتيجة الاختبارين سلبية".
وأضاف "وفقًا لنتيجة الاختبارات، فإنه تم شفاء اللاعب بشكل نهائي، وبالتالي لم يعد خاضعًا لنظام العزل المنزلي".
يذكر أن يوفنتوس أعلن، الثلاثاء، عودة الفريق للتدريبات الفردية، وبالتالي سيتمكن ديبالا من المشاركة في مران السيدة العجوز.
وكان 3 لاعبين من الفريق الأول ليوفنتوس أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهم دانييلي روجاني وبليز ماتويدي وباولو ديبالا، وأعلن النادي تعافي الثلاثي.
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يعلن تعافي ديبالا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.