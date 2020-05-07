اليونان تستأجر طائرات مُسيّرة من إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقعت الحكومة الإسرائيلية على صفقة بيع طائرات من دون طيار إسرائيلية الصنع للحكومة اليونانية، في أول صفقة عسكرية تعقد بين الطرفين، بحسب ما أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء.

وشملت الصفقة بيع طائرات مُسيرة من طراز "هيرون" (Heron) التي تنتجها الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وتستخدم لأغراض "دفاعية"، بحسب إعلان الوزارة الذي أوردته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.

وتعتبر الطائرة "هيرون" من الطائرات طويلة المدي وتم بناؤها بتكنولوجيا حديثة، حيث تقوم بالإقلاع والهبوط آليًا وتغطي مساحة واسعة من الأرض وتستخدم بمهمات استطلاعية وليدها قدرات هجومية بالإضافة إلى قدرتها على الطيران المتواصل لمدة قد تتجاوز الـ52 ساعة.

وأشارت "غلوبس" إلى أن مدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية، أودي آدم، ورئيس المشتريات في وزارة الدفاع اليونانية، الفريق (احتياط) ثيودوروس لاغيوسن، وقعا على الصفقة في لقاء أجري عبر الإنترنت في ظل جائحة كورونا.

وبموجب الاتفاق، فإن الصناعات الجوية الإسرائيلية ستؤجر أنظمة مُسيرات "هيرون" التي تتميز بقدرة على القيام بأنشطة بحرية لمدة ثلاث سنوات، مع خيار شراء هذه الأنظمة في نهاية فترة التعاقد. ولم يكشف بيان وزارة الأمن الإسرائيلية ولا تقرير الصحيفة حجم الصفقة أو عدد أنظمة مُسيرات "هيرون" التي تشملها.

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ولفتت الصحيفة إلى أن مُسيرة "هيرون، مجهزة بمعدات تكنولوجية للمراقبة والرصد الليلي والنهاري، ورادار للاتصالات البحرية واتصال الأقمار الصناعية، وتقوم بمهام في مجالات مختلف منها: الدوريات البحرية، وحماية الحدود البحرية والبرية، مراقبة تهريب السلع غير القانونية ومراقبة الأشخاص، وتساعد في عمليات البحث والإنقاذ وإدارة الكوارث الطبيعية.

وذكرت الصحيفة أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل واليونان تعززت في ظل الأزمة المتواصلة في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا، وفي المصالح المشتركة في منع رجب طيب إردوغان من السيطرة على الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، فيما تتركز الخلافات حول حقول الغاز البحري في منطقة قبرص، حيث تم تسجيل اشتباكات بين السفن الحربية التركية وسفن شركات البحث الإسرائيلية واليونانية عن الغاز والمسح البحري.

وفي تعليقه على الصفة، قال رئيس قسم الصادرات في وزارة الأمن الإسرائيلية، يائير كلوس: "إن العلاقات الأمنية الدافئة بين إسرائيل واليونان ترتفع اليوم إلى مستوى جديد، نخن نرى أهمية قصوى في اختيار اليونان بأن تتزود بمنظومة طائرات إسرائيلية، خصوصا في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا".

واعتبر كلوس أن اليونان، من خلال الصفقة، "عبّرت عن ثقتها في قدرة وقوة ومرونة الصناعات العسكرية الإسرائيلية؛ نأمل في توقيع اتفاقيات أمنية أخرى مع اليونان وغيرها من الدول الأوروبية لمساعدتها على مواجهة التحديات الأمنية في زمن كورونا وبشكل عام".