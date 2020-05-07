شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان العراق يوافق على حكومة «الكاظمي» والان نبدء بالتفاصيل

قال نواب بالبرلمان العراقي، إن البرلمان وافق على أغلبية الوزراء الذين قدمهم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود.

وأوضح النواب، أن اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية حظيت بموافقة البرلمان خلال التصويت.

غير أنه تم رفض عدد من المرشحين لوزارات أخرى وهو ما يعني أن الكاظمي سيبدأ ولايته بدون حكومة كاملة.