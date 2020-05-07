شكرا لقرائتكم خبر عن 11 وفاة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة الرسمية باسم حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الشامسي خلال إحاطة إعلامية في أبوظبي: إن حالات الوفاة الـ 11 تعود لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك إثر تداعيات الإصابة بالفيروس ومعاناتهم من أمراض مزمنة.
وأضافت الشامسي أنه جرى تسجيل 546 إصابة جديدة بالفيروس في الإمارات ليصل إجمالي الإصابات إلى 15738 حالة حتى الآن, مشيرة إلى أن اكتشاف الإصابات جاء من خلال إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من مواطنيها والمقيمين وأن حالة جميع الإصابات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأفادت في الوقت نفسه عن شفاء 206 حالات جديدة لمصابين بالفيروس ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 3359 حالة مؤكدة "التعافي التام" للمصابين من المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية منذ دخولهم المستشفى.
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