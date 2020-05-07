شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات أمريكا تتجاوز 22 ألفًا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 22,303 إصابات مؤكدة و 2,523 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,193,813 إصابة حتى أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 70,802 حالة وفاة.

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