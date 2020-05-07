قررت رئاسة مجلس النواب، الخميس، رفع جلسة المجلس الاستثنائية بعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب". وأضاف أن "رفع الجلسة جاء بعد التصويت على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومنحها الثقة".



وعقد مجلس النواب في ليل الخميس، جلسته الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.

وعقد مجلس النواب في ليل الخميس، جلسته الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يرفع جلسته بعد التصويت على حكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.