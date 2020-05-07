أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي نالت الثقة في مجلس النواب، فيما أدت اليمين الدستوري.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حكومة الكاظمي نالت ثقة مجلس النواب بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للكابينة الوزارية"، مبيناً أنه "تم تأجيل التصويت على عدة مرشحين".
وأضاف أن "الحكومة تقوم الآن بتأدية اليمين الدستوري".
وعقد مجلس النواب في ليل الخميس، جلسته الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.
وأضاف أن "الحكومة تقوم الآن بتأدية اليمين الدستوري".
وعقد مجلس النواب في ليل الخميس، جلسته الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الكاظمي تنال ثقة البرلمان وتؤدي اليمين الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.