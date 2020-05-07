حكومة الكاظمي تنال ثقة البرلمان وتؤدي اليمين الدستوري

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حكومة الكاظمي نالت ثقة مجلس النواب بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للكابينة الوزارية"، مبيناً أنه "تم تأجيل التصويت على عدة مرشحين".

وأضاف أن "الحكومة تقوم الآن بتأدية اليمين الدستوري".



وعقد مجلس النواب في ليل الخميس، جلسته الاستثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة مصطفى الكاظمي.