بدأ مجلس النواب العراقي، الخميس، بالتصويت على الكابينة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. مجلس النواب يُصوت على الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية مجلس النواب يُصوت على خالد نجم بتال وزيرا للتخطيط مجلس النواب يُصوت على علي عبدالامير علاوي وزيرا للمالية مجلس النواب يُصوت على نازلين محمد وزيرا الاسكان والاعمار مجلس النواب يُصوت على حسن محمد عباس وزيرا للصحة مجلس النواب يُصوت على ماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء مجلس النواب يُصوت على نبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم مجلس النواب يُصوت على عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب مجلس النواب يُصوت على منهل عزيز محمود وزيرا للصناعة مجلس النواب يُصوت على اركان شهاب احمد وزيراً للاتصالات Advertisements مجلس النواب يُصوت على مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية مجلس النواب يُصوت على علي حميد مخلف وزيراً للتربية تأجيل التصويت على مرشحين وزارتي الخارجية والنفط لم تحصل موافقة مجلس النواب على هشام صالح داود وزيراً للثقافة لم تحصل موافقة مجلس النواب على اسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة لم تحصل موافقة مجلس النواب على عبد الرحمن مصطفى وزيراً للعدل لم تحصل موافقة مجلس النواب على ثناء حكمت ناصر وزيراً للهجرة لم تحصل موافقة مجلس النواب على نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يبدا بالتصويت على كابينة الكاظمي الوزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.