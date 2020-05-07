البرلمان يصوت على المنهاج الوزاري المقدم من الكاظمي

صوت مجلس النواب، على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد تقديمه أمام البرلمان. وعقد مجلس النواب في وقت سابق، من ليل الخميس، جلسته الاستثنائية للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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