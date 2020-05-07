بالوثيقة.. نصاب جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الكاظمي

تنشر الخليج 365 بالوثيقة، نصاب جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فيما تضم الوثيقة عدد الحضور البالغين 266 نائباً.

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