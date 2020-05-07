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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوزويك: المشرعون الديمقراطيون يسعون لمد إعانات البطالة بعد 31 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن المشرعين الديمقراطيين يقومون بصياغة تشريع من شأنه أن يوسع تلقائيًا توزيع 600 دولار من إعانات البطالة التي يقدمها قانون CARES بعد تاريخ انتهاء البرنامج في يوليو ويتيح المزايا الموسعة لمزيد من الأمريكيين غير المؤهلين بموجب القواعد الحالية.
وأضحت المجلة أن قانون إغاثة العمال والأمن الذي هو قيد التطوير في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي سيربط مدفوعات المكافآت على الأقل لمدة "فترة التباعد الاجتماعي " ، أو مدة إعلان الكوارث الفيدرالية بالإضافة إلى 30 يومًا.
بدون هذا التمديد ، من المقرر أن تنتهي مدفوعات مكافآت البطالة في 31 يوليو.
سيتم تمديد برنامج قانون CARES المنفصل الذي يوفر إعانات بطالة منتظمة للأفراد غير المؤهلين بخلاف ذلك ، والذي ينتهي بعد 39 أسبوعًا ، ليشمل فترة التباعد الاجتماعي وستة أشهر على الأقل بعد ذلك.
كما سيتم تمديد برنامج آخر يوفر 13 أسبوعًا إضافيًا من التعويض للأفراد الذين استنفدوا بالفعل مزاياهم العادية طوال فترة التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى ستة أشهر على الأقل أيضًا.
وقال عضو الكونجرس دون باير ، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة والراعي لقانون إغاثة العمال والأمن في مجلس النواب ، في بيان صحفي يوم الثلاثاء "في مواجهة أزمة تاريخية ، يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات استثنائية لمنح الشعب الأمريكي مساعدة مستمرة ومنع هذا الانكماش الاقتصادي من أن يصبح كسادًا" .
وأضاف "إن تمرير تشريع إغاثة الطوارئ الذي يشتمل على مشغلات تلقائية سيكون له فائدة كبيرة في ضمان استمرار تدفق المساعدة إلى العمال حتى لو كان الكونجرس نفسه غير قادر أو غير راغب في التصرف."
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