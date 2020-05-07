الإمارات تنفى مزاعم "الأجواء المفتوحة مع إيران" أثناء تفشى كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتى، أن منحها أذونات الهبوط والسماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة كانت مخصصة فقط لأغراض إعادة المواطنين الإيرانيين العالقين في الدولة حالها كحال أى رحلات إجلاء إلى الدول الأخرى.



وأضافت الهيئة - في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء- أن رحلات الإجلاء هذه تصل إلى الإمارات دون وجود أي مسافر على متنها.. مؤكدا أن الحظر كان ولا يزال ساريا وأن جميع الرحلات التي تحمل ركابا تعمل لأغراض الإجلاء فقط.

واشارت إلى أنه تم صدور البيان عقب مزاعم صدرت بشأن أعطاء الناقلة الإيرانية "ماهان إير" إذنا مفتوحا لتشغيل رحلاتها من وإلى الإمارات خلال شهري فبراير و مارس من هذا العام ما سمح بانتشار الوباء- على حد زعم التقارير.