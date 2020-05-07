شكرا لقرائتكم خبر عن 642 مليونا و600 ألف جنيه استخدامات العاملين بالدولة للبريد والاتصالات فى موازنة 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى ما تم تخصيصه للإنفاق فى الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية على بند البريد والاتصالات فى موازنة 20/21 نحو 642 مليونا و600 ألف جنيه بزيادة 25 مليون و200 ألف جنيه عن موازنة العام 19/20.

ويتوزع هذا المخصص على البنود الاتية :

1- بريد ومخصص له فى الموازنة نحو 152 مليونا و400 ألف جنيه بزيادة 3 ملايين و100 ألف جتيه عن موازنة 19/20

2- التليفون ومخصص له نحو 284 مليونا و600 ألف جنيه بزيادة نحو 5 ملايين و500 ألف جنيه عن موازنة 19/20

3- تلغراف ومخصص له 400 ألف جنيه

4- اشتراك تيكر ومخصص له نحو مليار و700 ألف جنيه بنقص قدره 300 ألف جنيه عن موازنة 19/20

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5- تلكس وفاكس ومخصص له نحو مليار و200الف جنيه بنقص قدره 400الف جنيه عن موازنة 19/20

6- شبكة الإنترنت ومخصص له 196 مليون جنيه بزيادة قدرها 17 مليون و800 ألف جنيه عن موازنة عام 19/20

7- بنود أخرى ومخصص لها 600 ألف جنيه

وتشمل تلك المخصصات ما يتم إنفاقه على استخدام الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية فى الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات من الموازنة