الوقاية المدنية تنتشل جثة شاب لقي حتفه غرقا في واد “اللوكوس”

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، أمس الثلاثاء، بالقصر الكبير، من انتشال جثة شاب، يبلغ من العمر 17 سنة، كان قد لقي حتفه غرقا في وادي “اللوكوس”.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ أن الراحل يقطن في حي أولاد حميد، كان قد توجه، قبل ظهر اليوم، إلى الواد المذكور من أجل السباحة، دون اكتراث لحالة الطوارئ الصحية، إذ توفي غرقا، بعدما جرفته مياه الواد.

ونقلت عناصر الوقاية المدنية جثة الراحل إلى مستودع الأموات في مستشفى القصر الكبير، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، الإجراءات القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة.

وكان عشرات المواطنين قد توجهوا، أول أمس الأحد، إلى الواد المذكور للسباحة، والترفيه، والترويح عن النفس، والاستمتاع بأشعة الشمس، بينما تشدد السلطات الأمنية إجراءات الحجر الصحي، للحد من انتشاء “كوفيد-19” بين السكان.