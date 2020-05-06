رحلتين بحريتين من ميناء طنجة المتوسط إلى فرنسا لإجلاء العالقين في المغرب

قالت شركة GNV المتخصصة في الربط البحري بمضيق جبل طارق، إنها ستنظم رحلتين بحريتين انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء سات الفرنسية في 12 و19 من شهر ماي الجاري، لإجلاء الأوروبيين العالقين في المغرب.
وكشفت الشركة عبر موقعها GNV.it”، أن الرحلتين ستخصصان لنقل الأشخاص الذين يحملون جواز سفر أوربي، أو تصريح إقامة فرنسي، ممن علقوا بالمغرب منذ أن تقرر رسميا إغلاق حدود المملكة وتعليق الرحلات الجوية والبحرية.
ودعت الشركة الراغبين في الذهاب في هاتين الرحلتين، إلى الدخول إلى موقعها الرسمي وتعبئة الاستمارة بالمعطيات اللازمة، من أجل اقتناء تذكرة العودة إلى أوروبا.
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