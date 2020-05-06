محلل ليبي : قاعدة الوطية على أولويات أطماع أردوغان في ليبيا

الأربعاء 6 مايو 2020

قال المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني إن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان يحرك مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للسيطرة على قاعدة الوطية لتهديد دول الجوار.



ونقل موقع العين الإخبارية عن الترهوني أن مليشيات السراج تضع قاعدة الوطية العسكرية، غربي البلاد، على رأس المناطق التي تريد السيطرة عليها، خلال صراعها الحالي مع الجيش الليبي لتنفيذ تعليمات أردوغان.

وأشار "الترهوني" إلى أن القاعدة المقصودة لها موقع استراتيجي مهم، خاصة أنها تغطي كل المنطقة الغربية، وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية داخل طرابلس، وداخل الدول المحيطة أيضا.

وتعد قاعدة الوطية الجوية، أكبر بنية تحتية عسكرية، وتستطيع استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، وتم بناؤها على أساس التحصينات المحيطة بها "التضاريس الجغرافية".

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وأوضح المحلل العسكري أن مليشيا "فجر ليبيا" حاولت دخول قاعدة الوطية لكنها فشلت، لافتاً إلى أن مليشيات السراج لن تستطيع السيطرة عليها دون غطاء جوي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تصدت قوات الجيش الليبي، لهجوم فاشل شنته مليشيات تابعة لحكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد.

وتم الهجوم بمشاركة المرتزقة السوريين تحت غطاء من الطائرات التركية المسيرة.

وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 25 مسلحا، وأصيب نحو 170 آخرين من المليشيات الإرهابية في هجومها على القاعدة