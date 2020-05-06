ثلاثة نواب يؤدون اليمين الدستوري

افاد مصدر برلماني، الخميس، بتادية ثلاثة نواب اليمين الدستورية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تم تادية اليمين الدستوري حسن عباس شويرد بدلاً من اياد هاشم علاوي Advertisements ريزان دلير بدلاً عن ميران عباس علي غركان حسين بدلاً عن النائب محمود عبدالرضا طلال

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