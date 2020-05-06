البرلمان يعقد جلسته الخاصة بالتصويت على كابينة الكاظمي الوزارية

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب عقد جلسته الخاصة بالتصويت على حكومة مصطفى الكاظمي. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب عقد قبل قليل جلسه الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 255 نائبا". واضاف ان "الجلسة ستشهد التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وتادية عدد من النواب اليمين الدستورية".

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