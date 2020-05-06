أكد نواب محافظة البصرة، الأربعاء، الاتفاق على تولي وزارة النفط شخصية من المحافظة. وقال النائب مزاحم التميمي في مؤتمر صحفي عقده نواب محافظة البصرة وحضرته الخليج 365، إنه "تم الاتفاق على تولي وزارة النفط شخصية بصرية". وأضاف أن "حقيبة النفط ستبقى معلقة لحين الاتفاق على شخصية من ابناء المحافظة".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نواب البصرة: تم الاتفاق على تولي وزارة النفط شخصية بصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.