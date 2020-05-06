نفى النجم الدولي السابق، عدنان درجال، الانباء التي اشارت الى انسحابه من الترشيح لمنصب وزير الشباب والرياضة.
وقال درجال في هذا الصدد في حديث للسومرية نيوز، إن "اخبار انسحابي من الترشح لوزارة الشباب والرياضة غير صحيحة".
واكد درجال في حديثه، ان "الخيار متروك لمجلس النواب بالتصويت خلال جلسة منح الثقة بعد قليل".
من جانبه، اكد رئيس لجنة الشياب والرياضة النيابية، عباس عليوي ان "الانباء التي اشارت الى رفض كتلة سائرون التصويت على درجال غير صحيحة".
وأوضح عليوي في حديث للسومرية نيوز، ان "الخلاف بين الكتل كان على وزارتي العدل والمالية".
كانت هذه تفاصيل خبر درجال ينفي انسحابه من الترشح لوزارة الشباب ويؤكد: الخيار متروك للبرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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