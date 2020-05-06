درجال ينفي انسحابه من الترشح لوزارة الشباب ‏ويؤكد: الخيار متروك للبرلمان

TitleContent...وانتشرت صورة لتغريدة حساب مزيف لدرجال، تفيد بانسحابه من الترشح للمنصب.

وقال درجال في هذا الصدد في حديث للسومرية نيوز، إن "اخبار انسحابي من الترشح لوزارة الشباب ‏والرياضة غير صحيحة".



واكد درجال في حديثه، ان "الخيار متروك لمجلس النواب بالتصويت خلال جلسة منح الثقة بعد قليل".

من جانبه، اكد رئيس لجنة الشياب والرياضة النيابية، عباس عليوي ان "الانباء التي اشارت الى رفض كتلة سائرون التصويت على درجال غير صحيحة".

وأوضح عليوي في حديث للسومرية نيوز، ان "الخلاف بين الكتل كان على وزارتي العدل والمالية".