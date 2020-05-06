بالصور.. كافيتريا البرلمان الان

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بتواجد اغلب النواب داخل كافيتريا مجلس النواب الان. وجاء ذلك بعد انسحاب اغلب النواب من قاعة مجلس النواب بسبب عدم عقد الجلسة الخاصة بالتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لعدم اكتمال النصاب القانوني. Advertisements

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