الكلداني: موقفنا ثابت ولن نبيعه بابخس الاثمان

وقال الكلداني في تغريدة له على موقع تويتر، "موقفنا ثابت ولن يتزعزع"، مشددا "لن نبيع الموقف بابخس الاثمان".

وكان نائب عن المكون المسيحي دعا، في وقت سابق الاربعاء، النواب المسيحيين الى عدم التصويت لمرشح وزارة الهجرة والمهجرين كونه "لايمثلهم".