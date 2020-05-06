الكلداني: موقفنا ثابت ولن نبيعه بابخس الاثمان

أكد الامين العام لحركة بابليون رايان الكلداني، الاربعاء، على ثبات موقفه من حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال الكلداني في تغريدة له على موقع تويتر، "موقفنا ثابت ولن يتزعزع"، مشددا "لن نبيع الموقف بابخس الاثمان".
وكان نائب عن المكون المسيحي دعا، في وقت سابق الاربعاء، النواب المسيحيين الى عدم التصويت لمرشح وزارة الهجرة والمهجرين كونه "لايمثلهم".
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