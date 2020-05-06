حنا تدعو النواب المسيحيين لعدم التصويت لمرشح وزارة الهجرة

وقالت النائب عن المكون المسيحي ريحان حنا في بيان مقتضب ، :"لم نرشح اي شخصية لوزارة الهجرة والمهجرين في حكومة الكاظمي"، مضيفة "أننا لم نكن على علم بالاسماء التي طرحت لتولي منصب هذه الوزارة".

وتابعت، :"أكدنا ذلك للكاظمي ، ولهذا أدعو الأخوة النواب لعدم التصويت للمرشح لشغل المنصب الوزاري كونها لا تمثل ابناء المكون المسيحي في عموم العراق