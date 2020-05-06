حنا تدعو النواب المسيحيين لعدم التصويت لمرشح وزارة الهجرة

دعت نائب عن المكون المسيحي، الاربعاء، النواب المسيحيين الى عدم التصويت لمرشح وزارة الهجرة والمهجرين كونه "لايمثلهم".
وقالت النائب عن المكون المسيحي ريحان حنا في بيان مقتضب ، :"لم نرشح اي شخصية لوزارة الهجرة والمهجرين في حكومة الكاظمي"، مضيفة "أننا لم نكن على علم بالاسماء التي طرحت لتولي منصب هذه الوزارة".
وتابعت، :"أكدنا ذلك للكاظمي ، ولهذا أدعو الأخوة النواب لعدم التصويت للمرشح لشغل المنصب الوزاري كونها لا تمثل ابناء المكون المسيحي في عموم العراق
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