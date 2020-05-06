طائرة تركية مسيرة تستهدف المدنيين جنوب طرابلس

شنت طائرة مسيرة تركية، الأبعاء، هجوما على المدنيين في قرية الشويرف جنوب العاصمة طرابلس، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين.

وقال شاهد عيان إن طائرة مسيرة استهدفت منزل عائلة المقدم عمر مراجع المقرحي آمر كتيبة طارق بن زياد التابعة للجيش الوطني الليبي.

وأسفر القصف عن إصابة امرأتين وطفل من عائلة المقرحي، بالإضافة لأضرار مادية جسيمة لحقت بالمنزل، كما استهدفت أيضا سوقا شعبيا في أطراف القرية الغربية.

ويستمر الطيران المسير التركي في استهداف المناطق السكنية في حدود المناطق الواقعة جنوب غربي طرابلس.





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وتصدت قوات الجيش الليبي، الثلاثاء، لهجوم من مليشيا حكومة الوفاق غير الشرعية استهدف قاعدة الوطية الجوية غربي البلاد، لافتة إلى توقيف بعضهم.

وقال المكتب الإعلامي للكتيبة 134 التابعة للجيش الليبي، إن المليشيات المدعومة بالمرتزقة السوريين شنت هجوما تحت غطاء من الطيران المسير التركي استهدف القاعدة.

وأضاف في بيان أن وحدات القوات المسلحة الليبية بمساندة سلاح الجو تمكنت من صد الهجوم ومطاردة القوة المهاجمة إلى نقطة انطلاقها.

وأكد المكتب أنه تم إلقاء القبض على عدد من أفراد القوة المهاجمة وأنها ألحقت بالمليشيات هزيمة على حدود القاعدة.

وتواصل المليشيات اختراق الهدنة الإنسانية المعلنة في شهر رمضان وتشن هجوما على مواقع الجيش الليبي.

ويعد هذا ثاني هجوم على معقل رئيسي للجيش الليبي غربي البلاد، عقب هجومها على مدينة ترهونة، وفشلت مليشيات فايز السراج في تحقيق أهدافها، كما كبدها الجيش خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.