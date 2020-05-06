بينها صلاة التراويح.. موريتانيا تخفف تدابير كورونا بـ4 قرارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت الحكومة الموريتانية، الأربعاء، قرارات بتخفيف الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، شملت 4 إجراءات.



وأوضحت مصادر رسمية أن "القرارات شملت السماح بأداء صلاة الجمعة والتراويح، وفتح المطاعم بخدمة التوصيل فقط وإعادة فتح الأسواق، وتأجيل حظر التجوال ليبدأ من الحادية عشرة قبل منتصف الليل بدلا من التاسعة حاليا".

وكانت موريتانيا أعلنت هذه الإجراءات، منتصف مارس/آذار الماضي، في إطار التصدي لحائجة كورونا، التي أصابت 8 أشخاص توفي أحدهم.

وما زالت إجراءات إغلاق المطارات والحدود مع دول الجوار ومنع التنقل بين المحافظات سارية المفعول كإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت موريتانيا عدة إجراءات لمقاومة انتشار الفيروس شملت إغلاقا للمدارس، وتعليقا للرحلات الجوية، وإغلاقا لجميع نقاط ومنافذ البلاد البرية على العالم، بالإضافة إلى حظر تجوال ليلي وتقييد حركة المواصلات بين المدن وإغلاق الأسواق غير المعنية ببيع المواد التموينية.