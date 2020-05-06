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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث رئاسة شؤون الحرمين ينفي استحداث بوابات التعقيم الذاتي لاستخدامها في العشر الأواخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر بأنه إشارةً لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، نحيطكم علماً إلى أن تلك بوابات تعقيم آلية سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الايجابية التي تؤهل استخدامها.
وأكد “حيدر” عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في “العشر الأواخر” من شهر رمضان المبارك لهذا العام، مشيراً “إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف” أن الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فيرس كورونا (كوفيد -١٩)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية.
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