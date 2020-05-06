شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش القطري.. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر المعارض القطري البارز وأحد أبرز أفراد الأسرة القطرية الحاكمة الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، اليوم الأربعاء، مقطع مصور لتصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش في قطر.



وعلق آل ثاني عبر تغريدة له على "تويتر" "تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش في قطر، وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون و المخابرات قريبة جدًا من هذا المبنى؟".

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