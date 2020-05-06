شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا تسجل 330 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 25809 حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فرنسا ،الیوم الأربعاء ،تسجیل 330 حالة وفاة جدیدة جراء فیروس كورونا المستجد، مما یرفع إجمالي المتوفین في البلاد جراء الاصابة بھذا الفیروس التنفسي إلى 25809 أشخاص.



وقالت وزارة الصحة الفرنسیة في بیان "إن إجمالي الإصابات المسجلة بفیروس (كورونا) في فرنسا ارتفع إلى 171484 من 170551 مصابا یوم أمس لكن ھذا الإجمالي لا یشمل الحالات "محتملة الإصابة" في دور رعایة المسنین ومنشآت أخرى غیر المستشفیات".

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